«Более тяжкие преступления совершены в Николаеве»: Верховный суд передал дело одесского сепаратиста в Центральный райсуд

Сергей Долженков Уголовное производство относительно одесского сепаратиста Сергея Долженкова передали на рассмотрение в Центральный райсуд Николаева.

Об это говорится в соответствующем определении Верховного суда Украины.

В обращении с Апелляционного суда Одесской области к ВСУ говорится, что после завершения досудебного расследования уголовное производство было направлено прокурором в Киевский районный суд Одессы. Однако из обвинительного акта следует, что более тяжелые уголовные преступления, в которых обвиняется подсудимый, были совершены на территории Николаева.

«Представление Апелляционного суда Одесской области удовлетворить. Уголовное производство №12014160480001333 по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 14 - ч. 1 ст. 294 УК направить в Центральный районный суд г. Николаева для рассмотрения по территориальной подсудности», – говорится в документе.

Согласно номеру уголовного производства речь идет о Сергее Долженкову. Судя по вышеперечисленным статьям, его обвиняют в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; подготовке массовых беспорядков.

Как известно, ранее прокуратура Одесской области сообщала о передаче в Киевский районный суд Одессы обвинительный акт относительно Сергея Долженкова.

Напомним, что после оглашения оправдательного приговора по «делу 2 мая» двух фигурантов Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге, Мефедову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе. Позже Евгения Мефедова отпустили для обмена на украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Долженков же остался в СИЗО.