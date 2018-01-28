Точная дата следующего этапа обмена пленными неизвестна, - уполномоченный ВР по правам человека

На данный момент нет точной даты и формулы, по которой может состояться следующий этап обмена пленными с боевиками ОРДЛО.

Об этом в эфире «112Украина» сказал представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга.

Однако, по его словам, общая ситуация вселяет надежду, что обмен состоится.

«Я видел, в интернете гуляют разные даты и разные формулы. Пока что четкой даты не существует, и формулы тоже нет, идут переговоры, достаточно непростые, но чувствуется политическая воля и желание, и на душе есть определенный позитив с понимаем того, что второй шаг все-таки будет», - заявил Чаплыга.

Он также рассказал, что освобожденные 27 декабря предоставляют новую информацию относительно тех, кто остался в застенках боевиков, и что удерживаются они в ужасных условиях. Этот вопрос человеческого отношения к пленным, по словам Чаплыги, уже в ближайшее время будет подниматься уполномоченным.

«Уже есть информация, вчера мне ее прислали от нескольких наших освобожденных, о том, что еще находятся наши пленные, где они находятся. Что температура в камерах ниже 0, и написали мне: «Подпоясаться нечем». Речь и о еде и так далее. Я эту информацию уже передал в офис уполномоченного по правам человека, и будем надеяться, что какие-то гуманитарные вопросы человеческого обращения в ближайшее время поднимем, и действительно ожидаем второго шага», - сказал Чаплыга.

Ранее сообщалось, что 27 декабря на Донбассе состоялся обмен пленными по формуле «73 на 233».

Напомним, что 24 военных, освобожденных из плена ОРДЛО, находятся на реабилитации в военном госпитале, еще 41 человек – в больнице Государственного управления делами.