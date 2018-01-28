В Минобороны еще не знают, когда в Украину доставят Javelin

Сроки получения Вооруженными силами Украины американских противотанковых комплексов Javelin будут известны после 2 февраля.

Такое заявление сделал министр обороны Степан Полторак, сообщает «112 Украина».

- Точно буду понимать это после моего визита 2 февраля в Вашингтоне, — сказал глава оборонного ведомства в ответ на вопрос о том, когда именно мы можем ожидать поставки Javelin.

Отметим, Президент Петр Порошенко в Давосе заявил, что ему уже известны все даты поставок в Украину летального оборонительного оружия.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что сенат США одобрил выделение Украине $500 миллионов помощи и летальное оружие.

Отметим, бывший командующий Сухопутных войск США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес удивился тому, что Украина просит летальное оружие у партнеров и при этом продает современное вооружение собственного производства.

Справка: Javelin — переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначенный для поражения бронетехники, вертолетов, дронов, винтомоторных самолетов. Цена комплекса с 6 ракетами — 1,3 млн долл.