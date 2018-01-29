«Кампания дезинформации»: В Еврокомиссии убеждены, что Россия использует в качестве оружия интернет

В Еврокомиссии убеждены, что российские власти поддерживают целенаправленную кампанию по борьбе с западными демократиями, используя в качестве оружия интернет.

Об этом говорится в статье еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга в Die Welt, передает Deutsche Welle.

«Вряд ли есть сомнения в том, что сегодня мы имеем дело с замысловатой, умело управляемой, поддерживаемой правительством пророссийской кампанией дезинформации, - отметил член Еврокомиссии, - Российские военные, очевидно, воспринимают интернет как новое поле боя, применяя в качестве оружия ложную информацию».

По мнению еврокомиссара, Европа должна активнее противодействовать дезинформации. В качестве примеров главных киберугроз он привел атаки хакеров, распространение компьютерных вирусов, онлайн-пропаганду терроризма, попытки манипулировать общественным мнением с помощью фейковых новостей. Последнее имеет целью превратить «нашу открытую демократическую систему в оружие, нацеленное против нас самих», - убежден представитель Кинг.

Еврокомиссия разработала ряд проектов, направленных как на улучшение компетенции самих пользователей, так и на борьбу с онлайн-пропагандой ненависти и терроризма, заверил еврокомиссар.

«Сейчас совместно со странами-членами ЕС проводится работа по реализации этого пакета мер», - добавил Кинг.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в июне прошлого года глава СБУ Василий Грицак предложил ввести уголовную ответственность за российскую пропаганду в СМИ.