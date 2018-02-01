В Украине разоблачили механизм финансирования террористов «ЛДНР» с помощью криптовалют, - Матиос

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура разоблачили механизм финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР» через конвертацию криптовалют.

Об этом на брифинге заявил военный прокурор Анатолий Матиос, передает «РБК-Украина».

«Сегодня до обеда завершили ряд обысков в Киеве, Киевской области и в Черкассах. По их результатам приостановлена деятельность, связанная с использованием оборудования для майнинга криптовалют, часть из которых через электронные кошельки Qiwi и Яндекс-деньги, которые официально запрещены на территории Украины, направлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований «ЛНР» и «ДНР», - заявил Матиос.

По его словам, средства направлялись на закупку военной экипировки, снаряжения, оружия и боеприпасов. Военный прокурор отметил, что следствие установило организатора преступной деятельности, также получены данные о круге лиц, которые способствовали незаконному ввозу товаров двойного назначения.

Как уточнили в СБУ, группа граждан России и Украины организовала в Киеве и Черкассах так называемые «фермы» по майнингу криптовалют.

«Участники группы также направляли часть денег на «поддержку» ряда интернет-ресурсов террористов, которые осуществляли антиукраинскую пропаганду. Оперативники спецслужбы задокументировали, что часть криптовалюты перечислялась непосредственно из РФ на электронные кошельки украинских сообщников», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, оборудование для майнинга нелегально поставлялось из России.

Напомним, в «Борисполе» задержали партию оборудования для майнинга криптовалюты на 13 миллионов гривен.