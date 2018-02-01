В Мариуполе суд приговорил к пяти годам гражданку Украины, шпионившую в интересах армии РФ

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Гражданку Украины, которая занималась шпионской деятельностью в интересах гибридных войск РФ на Донбассе, приговорили к пяти годам лишения свободы. Соответствующее решение вынес Ильичевский районный суд Мариуполя.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Жительницу Волновахского района признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины  (участие в террористической организации).

При этом, согласно украинскому законодательству, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

В спецслужбе рассказали, что шпионка передавала оккупантам сведения о дислокации и передвижения сил антитеррористической операции.

Задержали злоумышленницу по месту ее проживания в январе 2015 года.

Напомним, Луганский суд приговорил российского наемника Агеева к 10 годам тюрьмы.

Роман Свиридов

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