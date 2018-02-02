В зоне АТО боевики четыре раза нарушали режим тишины: незаконные вооруженные формирования выпустили более полусотни мин

За прошедшие сутки 1 февраля в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков российско-оккупационных войск, из украинских военнослужащих никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности оккупанты продолжали применять по позициям защитников Украины тяжелые минометы, нагло нарушая Минские договоренности.

На Луганском направлении враг активизировался в районе Светлодарской дуги. В вечернее время противник вел огонь по позициям наших защитников вблизи Луганского из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Из таких же видов вооружения днем ​​и вечером боевики обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Троицкого. В общем по нашим оборонным укреплениям незаконными вооруженными формированиями было выпущено более полусотни мин различных калибров.

На протяжении прошедших суток зафиксировано четыре обстрела позиций Вооруженных Сил Украины со стороны агрессора.

В результате вражеских обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Напомним, что в течении 31 января силы агрессора продолжили осуществлять огневые провокации в отношении украинских защитников, в результате которых, два человека получили травмы, а один военнослужащий погиб.