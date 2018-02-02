Россия «национализировала» Севастопольский морской завод, принадлежащий Порошенко

Правительство Российской Федерации передало в госсобственность Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе, который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении, которое опубликовано на сайте правительства РФ.

«В целях организации эффективной работы по повышению загрузки и развитию организаций Крымского федерального округа подписанным распоряжением утверждено решение о передаче Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе из собственности города Севастополя в федеральную собственность с определением ведомственной принадлежности Минпромторгу России», — говорится в распоряжении.

В России также отмечают, что завод будет выполнять работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности РФ, в том числе является соисполнителем госконтрактов по ремонту кораблей и судов российского флота.

Отметим, что в 2015 году предприятие было захвачено оккупационными властями Крыма.

Справка: Фонд Prime Assets Management, который управляет активами концерна Укрпроминвест Петра Порошенко, в 2016 году выкупил 60% акций Севастопольского морского завода у кипрской компании Malter Enterprises Limited, подконтрольной российскому бизнесмену Константину Григоришину. Завод специализируется на кораблестроении и ремонте судов.