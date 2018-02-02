Россия продолжает продавать оружие недемократическим режимам, - Госсекретарь США

Российская Федерация продолжает продавать оружие недружественным режимам, которые не уважают демократические ценности.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Техас, сообщается на сайте Госдепа.

- Растущее присутствие России в регионе (в Западном регионе, - ред.) вызывает тревогу, поскольку она продолжает продавать оружие и военную технику недружественным режимам, которые не разделяют или не уважают демократические ценности, - заявил он.

По словам Тиллерсона, Запад должен защищаться от отдаленных государств, которые не отражают основополагающих ценностей, разделяемых на Западе.

- Мы не стремимся к краткосрочным сделкам с односторонними доходами. Мы ищем партнеров с общими ценностями и видениями для создания безопасного и процветающего полушария. Американский подход основан на взаимовыгодных целях, чтобы помочь обеим сторонам расти, развиваться и становиться более процветающими, и делать это, уважая международное право, уделяя приоритетное внимание интересам наших партнеров и защищая наши ценности, - заявил он.

Напомним, ранее глава МИД Румынии Теодор Мелешкану заявил, что Россия рассматривает Черноморский регион как полигон для гибридных войн и кибератак.