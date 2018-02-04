Эксперты утверждают, что сбитый в Сирии летчик российского Су-25 не был украинцем

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) выяснила, что погибший российский пилот Роман Филипов не был украинским летчиком – он родился в Приморье.

Об этом сообщает «Дождь».

«Нам удалось обнаружить аккаунт Романа Филипова в социальной сети «Одноклассники». В его профиле указан город Владивосток, а под одной из фотографий вчера и сегодня появились скорбные комментарии», - пишет CIT.

Также CIT указывает, что в 2014 году на сайте pro-samolet.ru опубликовали заметку о соревнованиях «Авиадартс-2014». В конце упоминались победители прошлогодних соревнований, среди них – команда Черниговки Приморского края во главе с капитаном Романом Филиповым.

«При этом нельзя полностью исключать возможность наличия в ВКС РФ двух Романов Филиповых, оба из которых – пилоты Су-25», - отмечает CIT.

Ранее группа опубликовала фотографию документа, который нашли в кармане у погибшего пилота. Это был рапорт о представлении майора Романа Филипова к госнаграде, составленный от имени командира «смешанного авиационного полка особого назначения» подполковника С. Аксенова.

CIT указывает, погибший пилот, в чьем кармане нашли этот документ, может быть не Романом Филиповым, а «например, командиром его эскадрильи, составившим рапорт о награждении подчиненного, или даже сам подполковник Сергей Аксенов, от чьего имени составлен рапорт».

По мнению CIT, «эта информация позволяет с уверенностью утверждать, что погибший пилот Роман Филипов был российского происхождения, а информация о его службе в ВВС Украины не соответствует действительности».

Накануне о том, что погибший Филипов был бывшим украинским летчиком, сообщила «Новая газета» со ссылкой на источник в Минобороны России. В публикации издания фамилия погибшего была написана с двумя буквами «п». В связи с этим CIT предполагает, что речь может идти о разных людях.

Российский штурмовик Су-25 был сбит 3 февраля в Сирии. В Минобороны РФ сообщили, что его сбили из зенитно-ракетного комплекса. Там рассказали, что пилоту штурмовика удалось катапультироваться, но он погиб в бою.