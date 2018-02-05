Заключенных на оккупированном Донбассе держат в рабских условиях: «На зэках зарабатывают огромные деньги»

Обитатели колоний на оккупированной боевиками «ЛНР» территории не по своей воле превратились в часть индустрии с миллионными оборотами и нулевыми расходами на оплату труда.

Об этом пишет журнал «Новое Время».

Теймураз Нихотин недавно вырвался из колонии, оказавшейся на территории так называемой «Луганской народной республики». По законам Украины его должны были выпустить более года назад, но администрация колонии силой удерживала Нихотина в заключении.

- Почти всех заставляют работать и получают на зэках огромные деньги, - кипятится Нихотин. - Это какой-то лагерь времен нацисткой Германии!

В отчете Восточной правозащитной группы указано: на территории «Луганской республики» в тюрьмах и колониях сидят около 5 тысяч человек. У каждого третьего истек срок, но их не выпускают на волю: в колониях эти люди приносят местной «власти» ощутимую финансовую выгоду. Для этого в «ЛНР» создали структуру с громким названием Государственное унитарное предприятие исправительных колоний. В него вошли все девять колоний на территории, подконтрольной «ЛНР».

Это «унитарное предприятие» силами оказавшихся под его властью зэков производит множество различных товаров для «администраций» луганских городов – от мебели до шлакоблоков. За год зэки в колониях производят продукцию на $ 3,5 миллиона. Заключенный Виталий рассказывает:

- В луганских зонах сейчас установлены нечеловеческие законы и правила быта: тем, кто не хочет работать, ломают руки и ребра, показательно избивают на виду у всех, выводят на мороз, раздевают и прочее.

Зарплата заключенных составляет две сигареты в день. В целом на зону из 900 человек набирается не более трех десятков неработающих. Рабский труд зэков активно используют и в соседней «Донецкой народной республике».

Подобное стало возможным, из-за того, что украинские власти не смогли вывезти из зоны АТО колонии. На свободную землю удалось эвакуировать лишь одну женскую зону. На волю выходят лишь единицы. Как это было в истории Нихотина, которого с трудом освободили с помощью правозащитников и представителей иностранных посольств. Сам Нихотин говорит: почти все заключенные хотят перевода в Украину.

- Там [в «ЛНР»] отношение к людям, как к скотам. И вырваться из зоны можно только чудом, - заключает он.

Напомним, ранее сообщалось, что «суд» Крыма приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам колонии.