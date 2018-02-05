На Донбассе боевики обстреливали позиции сил АТО из минометов – пострадали два бойца ВСУ

За минувшие сутки 4 февраля пророссийские боевики совершили пять обстрелов сил антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении боевики применили тяжелые 120-мм минометы по позициям ВСУ неподалеку Каменки и Новотроицкого, чем грубо нарушили Минские договоренности. Вблизи Водяного боевики обстреляли опорные пункты сил АТО с ручных противотанковых гранатометов. Кроме того, в вечернее время, противник активизировался вокруг шахты Бутовка. В этом районе незаконные вооруженные формирования выпустили в сторону наших защитников более сорока мин калибра 82-мм и стреляли из гранатометов различных видов.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по украинским военнослужащим у Зайцевого.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО боевики четыре раза обстреляли оборонительные позиции ВСУ – трое украинских воинов получили ранения.

