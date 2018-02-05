Генпрокуратура по просьбе России расследует гибель 48 человек в Авдеевке, - экс-командир батальона ВСУ

Генеральная прокуратура Украины проводит досудебное расследование по запросу Следственного комитета Российской Федерации по факту гибели 48 человек в Авдеевке в феврале 2016 года.

Об этом Громадському радио рассказал бывший командир 16 батальона 58 бригады Олег Громадський.

«Это жители России, погибшие на Авдеевской промзоне как раз с 4 по 8 число», — пояснил Общественный.

Экс-командир отметил, что его недавно допросили в Генеральной прокуратуре Украины по этому делу.

По его словам, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статьям против нескольких украинских офицеров.

«У нас подписаны договоры между Следственным комитетом РФ и Генеральной прокуратурой о том, что на этапе досудебного расследования допросы может проводить Генпрокуратура», — сказал он.

Напомним, Следственный комитет РФ за три года открыл 209 уголовных дел по событиям в Украине.

Отметим, ранее следком РФ перепутал, кто командует 79-й бригадой, и завел дело на экс-комбрига Шандара.