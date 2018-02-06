За сутки в АТО боевики четыре раза нарушили режим тишины

За минувшие сутки, 5 февраля, в зоне проведения АТО зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны захватчиков.
Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.
На Луганском направлении вся огневая активность российского агрессора была сосредоточена в районе Светлодарск дуги. Там боевики неоднократно применяли минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по опорным пунктам вокруг Луганского.
На Донецком направлении оккупанты вели огонь из 120-мм минометов по позициям сил АТО неподалеку Лебединского на Приазовье, чем грубо нарушили Минские договоренности.
В общем, за минувшие сутки зафиксировано 4 прицельных обстрелы со стороны захватчиков. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Напомним, что ранее скандальная экс-«регионалка» Бондаренко на украинском телеканале заявила о «гражданской войне» на Донбассе.