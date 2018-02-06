В аннексированном Крыму российские силовики избили сына крымскотатарского активиста

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В оккупированном Российской Федерацией Крыму российские силовики избили сына члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова Фахри.

Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

«Как только что сообщили из Крыма, российские оккупанты в форме ОМОН и в балаклавах остановили в г. Джанкой автомашину, которой управлял Фахри Муратов, сын члена Ревизионной комиссии Курултая крымскотатарского народа Ремзи Муратова. Не объявляя никаких обвинений, российские омоновцы вытащили Фахри из машины, жестоко избили и бросили его возле машины», - написал Чубаров.

Сейчас обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения

Роман Свиридов

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