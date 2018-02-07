На Донбассе боевики увеличили количество обстрелов позиций ВСУ – пострадали четверо военнослужащих

За минувшие сутки 6 февраля пророссийские боевики увеличили количество обстрелов, в результате которых трое украинских бойцов получили ранения, еще один – боевую травму. Всего 6 февраля зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжили обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушал договоренности о прекращении огня в вечернее время», – отметили в штабе.

На Луганском направлении, в темное время суток, боевики активизировались у Троицкого - терроритсы неоднократно вели огонь по украинским позициям из 120-мм минометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов. С противотанкового ракетного комплекса противник обстреливал защитников Крымского, из гранатометов - защитников Катериновки, а из стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие неподалеку Станицы Луганской. В светлое время суток боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм неподалеку Новозвановки, а по позициям вблизи Новоалександровки захватчики стреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена на Приазовье. В частности, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы боевики применили у Лебединского. С 82-мм миномета и пехотного вооружения боевики вели огонь по украинским опорным пунктах вблизи Павлополя, а из минометов калибра 120-мм - в районе Широкино. Кроме того, неподалеку Богдановки противник совершил обстрел из вооружения БМП, а у Водяного - из стрелкового оружия.

Напомним, что 5 февраля в зоне проведения АТО зафиксировано четыре прицельных обстрела со стороны захватчиков.