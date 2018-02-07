Экс-глава Минобороны Тенюх рассказал следствию, что инициаторами сдачи Крыма без боя были Пашинский и Полторак

Окончательное решение о выводе украинских войск из Крыма без сопротивления было принято в ходе заседания СНБО 23 марта 2014 года по инициативе тогдашнего главы Администрации президента Сергея Пашинского и бывшего руководителя Нацгвардии Украины, а ныне министра обороны Степана Полторака.

Об этом заявил адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк, ссылаясь на скан-копии протокола допроса бывшего и.о. министра обороны Игоря Тенюха на своей странице в Facebook.

Так, в протоколах допроса Тенюха экс-глава Минобороны рассказал следователям ГПУ от событиях, которые происходили после захвата ВМС.

«После захвата штаба ВМС на заседании СНБО 23.03.2014 я доложил обстановку по Крыму, про результаты развертывания ВСУ в районе Широкого Лана и жестко выступил с предложением идти на прорыв в Крым. В ответ Сергей Пашинский сказал: «С Министром все ясно, он хочет войны, заслушаем других членов». Сразу же после меня выступил Степан Полторак, который был командующим НГУ. Дословно он сказал: «Я предлагаю с гордо поднятыми знаменами выводить наши части из Крыма». В ответ я сказал, что лучше застрелиться и в таком случае я готов подать в отставку немедленно», - говорится в протоколе.