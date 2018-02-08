На Донбассе боевики применили тяжелые минометы, артиллерию и танки – число обстрелов выросло до 17

За прошедшие сутки 7 февраля пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Донбасске, в том числе и с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные группировки увеличили количество и интенсивность обстрелов в сторону украинских защитников. Кроме тяжелых минометов, противник на некоторых участках линии соприкосновения применил танковое вооружение и артиллерию, что является грубым нарушением Минских договоренностей. С наступлением сумерек огневые провокации только усилились», – говорится в сообщении.

На Луганском направлении в вечернее время эпицентром напряженности стала Светлодарская дуга. Здесь боевики применили артиллерийские установки калибра 122-мм и неоднократно вели огонь из 120-мм минометов по позициям украинских защитников вокруг Луганского. Десять 122-мм артиллерийских снарядов и около двух десятков 120-мм мин разорвались рядом с опорными пунктами неподалеку Троицкого. В районе Крымского незаконные вооруженные формирования обстреливали украинских защитников с минометов различных калибров и гранатометов, а у Новгородского вели огонь из 82-мм минометов и легкого пехотного вооружения.

На Донецком направлении было относительно спокойно, но днем агрессор более часа вел огонь из вооружения танка, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов вблизи Песков. Гранатометы и пулеметы боевики применили и на Приазовье, у Широкиного.

Кроме того, подразделение ПВО сбили беспилотник российского производства «Орлан-10», что свидетельствует об очередном факте присутствия российского вооружения на Донбассе. За последние полтора месяца это уже четвертый сбитый БПЛА этого типа.

Напомним, что 6 февраля зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны боевиков.