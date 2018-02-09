За сутки в АТО боевики четыре раза обстреливали позиции ВСУ: один военный травмирован

За прошедшие сутки, 8 февраля, зафиксировано четыре обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский военный травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«Всего за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Он был оперативно доставлен в военный госпиталь и ему был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи», - сообщает штаб.

В первую половину дня российские оккупационные войска нарушали минские договоренности, применяя минометы разных калибров. После 17:30 режим прекращения огня не нарушался.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. С минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 февраля пророссийские боевики 17 раз обстреляли позиции сил антитеррористической операции на Донбасске, в том числе и с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Вследствие боевых действий один украинский военнослужащий получил боевую травму.