Боевики за сутки 11 раз обстреливали ВСУ – ранен один боец сил АТО

За прошедшие сутки, 9 февраля, пророссийские боевики 11 раз обстреливали позиции сил антитеррористической операции на Донбассе – один военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики, в вечернее время, из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска. Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитниках Новоалександровки и Богуславского, минометы калибра 82-мм – по защитникам Новгородского. Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцевому.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования, в светлое время суток, обстреливали позиции украинских защитников из минометов различных калибров возле Песков, из стрелкового оружия – возле Славного.

Напомним, что 8 февраля зафиксировано четыре обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Один украинский военный травмирован.