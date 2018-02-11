Большинство родственников погибших на Донбассе военнослужащих не поддерживают амнистию боевиков ЛДНР

Большинство родственников погибших на Донбасее военнослужащих выступают категорически против амнистии боевиков ДНР и ЛНР, которые организовывали референдумы, совершали тяжкие преступления, а также пребывали в руководящих органах террористических ДНР и ЛНР.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу издания «Зеркало недели» совместно с благотворительным проектом «Небесная гвардия».

Почти 90% опрошенных семей погибших на Донбассе военнослужащих считают, что нельзя амнистировать жителей террористических ДНР и ЛНР, которые виновны в тяжких преступлениях, как убийства, пытки, изнасилования и грабежи. Две трети участников данного исследования против амнистии боевиков, которые пребывали в руководящих органах террористических ДНР и ЛНР. 69% отметили, что нельзя освободить от наказания и тех боевиков, которые организовывали референдум на Донбассе.

75% считают, что под амнистию не могут попасть и те боевики, которые воевали против украинской армии. При этом, 8% опрошенных заявили, что их можно освободить от наказания.

Стоит отметить, что почти треть участников опроса считают, что жителей ДНР и ЛНР, которые принимали участие в референдуме, можно амнистировать, но 37% выступили против этого.

Исследование проводилось путем телефонного опроса в период с 18 по 27 декабря 2017 года. Номера случайным образом отбирались из базы данных, предоставленной «Небесной гвардией». Распределение опрошенных по макрорегионам (Запад, Юг, Восток, Центр, Киев) - пропорционально количеству погибших военнослужащих, которые ранее проживали в соответствующей части страны. 59% опрошенных отвечали на украинском языке, 41% - на русском.

Напомним, что 56% опрошенных родственников погибших на Донбассе военнослужащих считают вооруженный конфликт в Украине войной с Россией.