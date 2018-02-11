«Крымский марафон» собрал почти миллион гривен в поддержку политзаключенных

В аннексированном Крыму в рамках акции Крымский марафон активисты собрали около 2 миллионов рублей (930 тысяч гривен) для поддержки политзаключенных и гражданских активистов на полуострове.

Об этом сообщает Крымская солидарность, передает «Новое время».

«Сумма, собранная только в пределах Крыма, составляет уже около 2 млн рублей. Это достаточная сумма для погашения всех штрафов», - отметил координатор организации Дилявер Меметов.

Он также выразил благодарность всем, кто поддержал благотворительный марафон.

«Благодарим всех, кто оказал помощь и поддержку, вне зависимости от конфессии или национальности, и внес свои 10 рублей в этот марафон, проявив свою солидарность. Вы показали свое единство с теми, кто проявляет свою активную позицию в отношении несправедливости, происходящей сегодня в Крыму», - добавил он.

Напомним, что в аннексированном Крыму оккупанты лишили свободы 60 крымскотатарских политзаключенных.