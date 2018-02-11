«Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М Печора, – Порошенко

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Государственный концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М Печора для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

«Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет. Продолжаем укреплять обороноспособность ВСУ!» - написал Порошенко.

 

Анатолий Чубаченко

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