«Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М Печора, – Порошенко

Государственный концерн «Укроборонпром» готовится к серийной модернизации зенитно-ракетного комплекса C-125М Печора для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.
«Дальняя граница зоны поражения обновленного комплекса составляет более 40 км, а максимальная высота зоны поражения - 25 км. Украинские специалисты сумели значительно увеличить точность наведения и поражения высокоманевренных целей. Сейчас предприятие готовится к серийной модернизации таких ракет. Продолжаем укреплять обороноспособность ВСУ!» - написал Порошенко.