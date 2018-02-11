Главарь боевиков «ДНР» Захарченко заявил, что установлены причастные к убийству «Гиви» и «Моторолы»

Михаил Толстых и Арсен Павлов Глава боевиков ОРДО Александр Захарченко заявляет, что все причастные к убийству командира подразделения «Сомали» Михаила Толстых (позывной «Гиви») установлены, некоторые из них уже задержаны.

Об этом он заявил 9 февраля, сообщает ресурс боевиков ДАН.

- Установлены все лица, которые причастны к этому (убийство Толстых), некоторые задержаны, но не все. Дело закончим в этом году, - сказал Захарченко.

Он также добавил, что причастные к гибели «Гиви» имеют прямое отношение к убийству Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

Напомним, что в 2015 году на территории отдельных районов Луганской области погибли или были убиты несколько известных боевиков "ЛНР", которые не подчинялись главарю "ЛНР" Игорю Плотницкому. 1 января 2015 года в Луганской области ЛНР-овцами был ликвидирован боевик Александр Беднов (Бетмен), в конце января - комендант Первомайска Евгений Ищенко (Малыш). 28 февраля 2015 года они захватили в плен коменданта Красного Луча Сергея Косогорова (Косогор).

23 мая 2015 года был убит один из полевых командиров "ЛНР" Алексей Мозговой, чей джип расстреляли из стрелкового оружия. В середине декабря того же года был убит командир казачьего полка "народной милиции ЛНР" Павел Дремов. 16 октября 2016 года был ликвидирован террорист "ДНР" Моторола - его взорвали в лифте в Донецке.

В январе в 2017 года в Москве умер первый главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. его жена заявила, что Болотова могли отравить.

А 4 февраля 2017 года в оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в котором передвигался главарь так называемой «народной милиции» террористической «ЛНР» Олег Анащенко.

8 февраля 2017 года в Донецке взорвали командира подразделения боевиков «ДНР» «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви».