На Донбассе боевики продолжают обстрелами нарушать перемирие

За прошедшие сутки 11 февраля пророссийские боевики продолжали нарушать договоренности и совершили девять прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе, применяя минометы различных калибров.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении днем и в темное время суток незаконные вооруженные формирования вели огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Зайцево.

На Донецком направлении боевики сосредоточили свою огневую активность на Приморье. В частности, из минометов калибра 120 и 82 мм обстреливали окрестности Талаковки, сопровождая их огнем из вооружения БМП. Вблизи Водяного и Широкино зафиксированы обстрелы из минометов различных калибров. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики перемирие в пригороде Авдеевки.

В результате ни один военнослужащий не пострадал.