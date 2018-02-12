Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, - МИД Украины

В течение трех лет Российская Федерация не выполнила ни одного пункта Минских договоренностей.

Об этом заявила пресс-секретарь МИДа Марьяна Беца в своем микроблоге Twitter.

«12.02.15 - принят Комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта РФ не выполнила. РФ нужны война и дестабилизация Украины», - написала Беца.

Как известно, в феврале 2015 года лидеры «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) подписали «Минск-2» - комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Отвод тяжелых вооружений должен был начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней. За этим процессом следят наблюдатели ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.

Напомним, неделю назад Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №7163. Документ определяет контролируемые «ДНР» и «ЛНР» территории как временно оккупированные Россией. Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин «антитеррористическая операция».

Министерство иностранных дел России заявило, что документ «хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат».