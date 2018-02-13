ООН потребуется 20 тысяч миротворцев для Донбасса, - доклад экс-генсека НАТО

Организация Объединенных Наций должна рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и четырех тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.

Об этом сообщают «Новости Донбасса» со ссылкой на агентство «Reuters».

Издание опубликовало выдержки из доклада, который должен быть представлен на Мюнхенской конференции безопасности. Отчет составил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, который теперь является советником президента Петра Порошенко. Он будет представлен чиновникам, в частности, спецпредставителю США по вопросам Украины Курту Волкеру в субботу. Напомним, что представители России, Украины, Германии и Франции обсудят конфликт в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности.

«Для операции необходимо привлечь ряд европейских стран, таких как Швеция, стран, которые имеют опыт миротворческих операций, таких как Бразилия, и стран, которым доверяет Россия, таких как Беларусь», - заявил соавтор отчета и эксперт по ООН Колумбийского университета Ричад Гован.

Некоторые дипломаты и эксперты называли цифру 50 тысяч человек, однако, по мнению Гована, эта цифра является нереалистичной, и Москва будет против такого большого контингента. Он также отметил, что создание миротворческих сил может позволить провести местные выборы на востоке Украины в соответствии с достигнутыми в Минске договоренностями в 2015 году.

В то же время на пути к утверждению миротворческих сил ООН есть большие препятствия, отмечает агентство. Ведь Россия, у которой есть право вето как у постоянного члена Совета Безопасности ООН, должна согласиться со всеми деталями. Кроме того, Швеция должна согласиться возглавить миссию.

Напомним, что ранее спецпредставитель США назвал условие введения миротворцев в Донбасс.