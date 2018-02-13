Сутки в АТО: боевики 11 раз обстреливали позиции ВСУ, в результате один военный погиб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили прибегать к обстрелам позиций украинских защитников, в результате которых, двое украинских военных получили ранения, а один погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении наибольшее огневое напряжение наблюдалось в районе населенного пункта Крымское. Вблизи этого прифронтового села враг несколько раз, в течение суток, вел огонь по нашим опорным пунктах из 120-ти и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

«Неподалеку Попасной противник применил минометы калибра 82-мм. С гранатометов различных видов оккупанты обстреливали украинские оборонные укрепления у Катериновки, Светлодарска, Новолуганского и Зайцево, а рядом с Новгородским было совершено несколько выстрелов из крупнокалиберных пулеметов», - информирует пресс-центр.

На Донецком направлении, в вечернее время, противник применил 120-мм минометы и крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному, что на Приазовье, а по украинским позициям неподалеку от Опытного боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия включая крупнокалиберными пулеметами.

«В общем, за минувшие сутки, по всей линии соприкосновения, противник провел 11 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников были ранены», - говорится в сообщении.

В штабе выражают искренние соболезнования родным и близким защитника, отдавшего жизнь за мирное будущее Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 11 февраля пророссийские боевики продолжали нарушать договоренности и совершили девять прицельных обстрелов позиций украинских военнослужащих на Донбассе, применяя минометы различных калибров.