«Для профилактики»: В террористической «ЛНР» разрешили арестовывать граждан на 2 месяца

Главарь «ЛНР» Леонид Пасечник разрешил так называемым «правоохранительным органам республики» превентивное задержание невинных людей на срок до 60 суток.

Об этом говорится в изменениях к «закону о военном положении», внесенных 2 февраля.

Согласно правкам, в СИЗО на срок от 30 до 60 суток можно сажать «лиц, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР».

Решения о необходимости таких арестов принимают так называемые «министр государственной безопасности» или «министр внутренних дел» по согласованию с «генеральным прокурором» террористической организации, «закон» вступает в силу 12 февраля.

Напомним, ранее главарь боевиков «ДНР» Захарченко запретил своим «госслужащим» ездить в Украину.