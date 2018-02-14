Ситуация в зоне АТО обострилась: боевики провели 14 обстрелов, из военнослужащих никто не пострадал

Ситуация в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 13 февраля обострилась, боевики увеличили интенсивность обстрелов украинских позиций.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Минувшие сутки отличились обострением ситуации в зоне АТО - боевики увеличили количество и интенсивность провокаций, особенно активно нарушая режим прекращения огня в темное время суток.

В частности, на Луганском направлении эпицентром противостояний стала Светлодарская дуга, где противник применил артиллерийские установки неподалеку Троицкого, минометы, зенитные установки, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Активность боевиков наблюдалась также на подступах к Луганскому, Новозвановке и Попасной. Кроме того, из стрелкового оружия и гранатометов противник обстреливал силы АТО в районе Майорска, Зайцево и Станицы Луганской.

«Всего за минувшие сутки по всей линии соприкосновения противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал», - добавили в штабе.

Напомним, что 12 февраля российско-оккупационные войска продолжили прибегать к обстрелам позиций украинских защитников в зоне АТО, в результате которых, двое украинских военных получили ранения, а один погиб.