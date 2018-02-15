Китай и Россия бросили вызов военному доминированию Америки, - британские эксперты

Китай и Россия бросают вызов военному доминированию Америки и ее союзников. Запад не может больше рассчитывать на свое стратегическое преимущество, которое он имел до сих пор.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на отчет ведущего британского аналитического центра «Международный институт стратегических исследований» (IISS).

Отчет IISS под названием «Военный баланс 2018» предупреждает, что Вашингтон, Москва и Пекин систематически готовятся к возможному конфликту. В отчете описываются усилия руководства Китая и расширение вооруженного арсенала.

Воздушные силы Китая в 2020 году получат новый боевой самолет «Chengdu J-20», который ограничит монополию США на военные самолеты Stealth. Также ракетная система воздух-воздух PL-15 будет оборудована радарами с электронным сканированием – технология, которую имеют не многие страны.

Подобный прогресс и в военно-морском флоте. За последние 15 лет Китай построил больше корветов, истребителей, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Индия и Южная Корея вместе взятые. Общий тоннаж этих новых военных судов, построенных за последние четыре года, значительно превосходит военно-морские силы Франции.

Темп милитаризации в России медленнее, частично из-за финансовых и промышленных проблем. Однако Россия имеет реальный боевой опыт в Сирии и Украине и продемонстрировала большие возможности в сфере гибридной войны, включая кибернападения, говорится в отчете. Джон Чипман, директор IISS подчеркнул: «некоторые западные правительства рассматривают «технологии скачка», чтобы усилить военную мощь, но гарантии успехов нет».

- Начало разработки оружия Китаем и более широкий прогресс в оборонительных технологиях переводят его из категории тех, кто «догоняет» Запад, в категорию мировых инноваторов в сфере обороны. Запад не обладает монополией на мировые инновации и производство в сфере обороны или на финансирование для этих проектов. Действительно, Китай может быть на один прыжок впереди. Но чтобы наилучшим образом использовать эти возможности, Китай нуждается в подобных улучшениях в обучении, создании доктрины и в тактике, - утверждает Чипман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае начали строить новый авианосец, который обещает стать самым мощным кораблем в истории страны.