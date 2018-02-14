ВСУ в начале 2014-го не могли защитить страну, я тогда говорил неправду, - Турчинов

В начале 2014 года Вооруженные силы Украины были неспособны справиться с российской агрессией.

Об этом «Громадському» заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александр Турчинов.

«Армия в начале 2014-го не могла защитить страну, я тогда говорил неправду, что у нас сильные Вооруженные силы», – сказал он.

По словам секретаря СНБОУ, «хотят войны только больные люди».

«Когда началась российская агрессия в Крыму, наши Вооруженные силы… не были способны выполнить приказы и хотя бы защищать места дислокации и использовать оружие для обороны. Даже этот приказ не выполнялся», – заявил Турчинов, который во время аннексии Крыма исполнял обязанности президента Украины.

Он считает, что озвученная тогда правда вызвала бы панику среди граждан.

«Если бы я вышел и пожаловался на военных, что они неспособны вас защитить, – был бы психоз. Я принимал весь негатив на себя, я рассказывал, что у нас сильные Вооруженные силы, хотя это была, честно говоря, неправда. Это была ложь. Нам Киев тогда не было чем защитить», – отметил Турчинов.

По его мнению, врага на Донбассе остановили кровь и героизм неподготовленных добровольцев.

Напомним, ранее Турчинов заявлял, что Россия вывела своих наблюдателей, чтобы активизировать военные действия на Донбассе.