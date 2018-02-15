Россия открещивается от наемников в Сирии, но лечит их в своих военных госпиталях, - «Bloomberg»

Несмотря на то, что Кремль пытается оспорить любые официальные связи, большое количество российских наемников, раненых в результате удара войск США в Сирии, сейчас лечатся в госпиталях Министерства обороны России.

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на «Bloomberg».

Раненых россиян доставили в военные госпитали в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом изданию рассказали двое людей, которые поддерживают контакты с наемниками после неудачной атаки на подконтрольную армии США и курдам базу в регионе Дайр-эз-Заур. Более 200 участников атаки погибли, и количество жертв может возрасти, поскольку те, кто уцелел, могут не выжить из-за серьезных ранений.

Москва отрицает официальную причастность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что нет «точной информации» о том, что произошло, и хотя российские граждане могут находиться в Сирии, «они не входят в российские Вооруженные силы».

«Bloomberg» отмечает, что инцидент проливает свет на один из инструментов кремлевской гибридной войны. Наемники, которые участвуют в войнах на Востоке Украины и в Сирии, позволяют России отрицать официальную причастность, когда что-то идет не по плану. Источники сообщили изданию, что бойцы, которые принимали участие в атаке 7 февраля на подконтрольную США базу в Сирии, входили в группу «Вагнер», частную тайную армию. Министерство финансов США называло ее лидером Дмитрия Уткина в июне прошлого года, когда против него были введены санкции за отправку наемников на войну против Украины. Уткин был сфотографирован в 2016 году рядом с Владимиром Путиным, который вознаградил наемника государственными наградами за службу России.

Двое чиновников из администрации Трампа сказали, что США использовали военную линию связи, чтобы предупредить россиян об авиаударе в ответ на атаку. Позже россияне обратились к американским коллегам, попросив закончить удар, чтобы можно было забрать раненых и тела погибших.

- Конечно, это плохо, когда русские умирают от американского оружия. И нельзя сказать, что это пойдет на пользу нашим отношениям. Мы имеем дело с необычной ситуацией, - сказал советник российского правительства по Сирии Виталий Наумкин.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что 7 февраля авиация США нанесла удар по силам сирийского диктатора Башара Асада, среди которых были российские наемники. Удар был нанесен после боевого столкновения правительственных войск с подразделениями Демократических сил Сирии из-за контроля над нефтяными месторождениями.

В результате авиаудара были уничтожены более 200 боевиков ЧВК «Вагнера», которую контролируют спецслужбы РФ. Накануне исследовательская организация Conflict Intelligence Team сообщала о гибели четырех российских военных – Алексея Ладыгина (Рязань), Станислава Матвеева, Игоря Косотурова (Асбест, Свердловская область) и сотника «Балтийского отдельного казачьего округа» Владимира Логинова. Позже стало известно о пятом погибшем россиянине – нацболе Кирилле Ананьеве. Также среди погибших в Сирии бывший боевик террористической организации «ДНР» с позывным «Апостол».