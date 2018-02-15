«Вежливые люди» под дулами автоматов вели женщин с детьми на захват объектов ВСУ в Крыму», - экс-министр обороны

Российские спецназовцы под дулами автоматов вели перед собой женщин с детьми на захват военных объектов Вооруженных сил Украины в Крыму весной 2014 года.

Об этом генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года был исполняющим обязанности министра обороны, сообщил во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает УНИАН.

- Мы боялись за их жизнь, их тогда толкали вперед. Кругом пишут «вежливые люди» ... Вот их «вежливость»! Добровольно те женщины не шли. Их толкали «вежливые люди» под угрозой убийства к охраняемым объектам, до границы поста ... Нет, она добровольно взяла ребенка и под дулом автомата пошла ... - отметил Коваль, отвечая на вопрос адвокатов Януковича, действительно ли гражданских лиц силой вели под украинские военные объекты.

Напомним, ранее глава СНБО Александр Турчинов заявил, что в начале 2014 года Вооруженные силы Украины были неспособны справиться с российской агрессией.