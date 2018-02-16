«Суд» аннексированного Крыма приговорил украинского «диверсанта» Захтея к 6,5 годам тюрьмы

Подконтрольный России Верховный суд Крыма 16 февраля вынес приговор украинцу Андрею Захтею. Его признали виновным попытке организации диверсии на полуострове и приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Также его оштрафовали на 220 тысяч рублей (около 105 тысяч гривен).

Отметим, что Захтей вместе с еще одним украинцем Евгением Пановым был задержаны в Крыму в начале августа 2016 года по обвинению в подготовке диверсий в Крыму (статья 30 и пункт «а» части 2 статьи 281 УК РФ).

Сначала они дали признательные показания, но потом отказались от них. В декабре 2016 года и Евгений Панов, и Андрей Захтей направили в Следственный комитет России заявления о пытках со стороны ФСБ. Летом 2017 года появилась информация, что Захтей заключил соглашение со следствием, рассчитывая на снисхождение и меньший срок заключения.

Напомним, ранее «суд» Крыма приговорил украинского активиста Балуха к почти 4 годам колонии.