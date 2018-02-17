Когда я воевал, часть населения нам приносила провизию и помогала, - бывший боец 79-й бригады о жителях Донбасса

Александр Горбань Участник АТО Александр Горбань, который воевал на Донбассе в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, рассказал, что часть жителей Донецкой и Луганской областей помогали украинским военным.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

- Если честно, я не понимаю, как так получилось (что часть жителей Донбасса поддержала сепаратистские настроения). Таких людей много везде, и в Кривом Роге, и в Николаеве. Когда я воевал, то часть населения Донбасса приносила нам провизию, помогала. А были и такие, когда проезжаешь по селу, а они тыкают и выкрикивают всякие непристойности нам в след.

- Сейчас большинство населения Донбасса уже истощено войной, они не имеют настроений на продолжение военных действий на их территории. Хотя, по моим прогнозам, все зависит от нашей власти, если бы они только приняли какое-то конкретное решение. Если бы ребенок нашего президента прошел бы то, что проходят наши солдаты на востоке, то эта война закончилась бы очень быстро, - считает Александр.

По его мнению, население Донбасса отчасти виновато в ситуации в их регионе.

- В общем можно сказать, что население Донбасса, которое поддержало сепаратистские настроения, лично виновато в сложившейся ситуации. Я не могу понять, какие интересы они поддерживают. С нашей стороны все понятно – мы отстаиваем интересы своей территориальной целостности, а что хотят они – я даже понять не могу. Им втолковали в голову идею о «русском мире» - вот они и пошли за ним. Хотя сейчас я знаю, что действует программа от СБУ для тех, кто воевал на стороне «ДНР» и «ЛНР». Они могут обратиться в соответствующие органы, и этих людей принимают в Украине и реабилитируют. У многих пооткрывались глаза на правду, они поняли, что воевали со своими же людьми, - говорит бывший десантник.

Также отмечается, что его брат Андрей Горбань погиб 29 ноября 2014 в возрасте 21 год, защищая Донецкий аэропорт во время массового штурма сепаратистов и российских военных. Андрей был одним из тех, кто устанавливал украинские флаги на крыше терминала. Он получил посмертную награду «За мужество» 3-й степени и впоследствии орден «Народный герой».