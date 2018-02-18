Террористы утверждают, что СБУ в Николаеве пыталась завербовать жительницу оккупированного Стаханова

Так называемое «МГБ» террористической группировки «ЛНР» утверждает, что Служба безопасности Украины пыталась завербовать в Николаеве жительницу оккупированного Стаханова Елену Волкову.

Об этом сообщает ресурс террористического «МГБ».

Жительница Стаханова приехала в Николаев, чтобы оформить заграничный паспорт – она хочет поехать за границу к своим родственникам. При этом она утверждает, что с ней во время получения паспорта беседовали люди, которые якобы представились сотрудниками СБУ. Они предлагали жительнице Стаханова наняться в «воинскую часть» оккупантов и заняться сбором информации. Женщина говорит, что отказалась от этого предложения и уехала из Николаева на следующий день.

Напомним, что ранее суд оправдал жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».