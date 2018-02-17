СБУ задержала харьковского полковника погранслужбы, который за деньги помогал террористам пересекать границу

СБУ и военная прокуратура задержали двух военнослужащих Восточного регионального управления Госпогранслужбы, которые сотрудничали с террористами «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Среди задержанных полковник, заместитель начальника Харьковского пограничного отряда и военнослужащий Сумского пограничного отряда. Они подозреваются в хищении военного имущества, а также получении взяток невнесение информации о пересечении границы в официальные документы и автоматизированные системы. Действовали задержанные в том числе в интересах лиц, подозреваемых в террористической деятельности и участии в формированиях так называемой «ЛНР». Еще одного человека из состава этой преступной группы задержали в декабре 2017 года.

В пресс-центре СБУ сообщили, что задержанный полковник намеревался «трудоустроиться» в фейковых структурах террористической «ЛНР».

«Сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом 500 долларов США за нелегальную переправку через границу гражданки РФ. По информации спецслужбы, полковник также вел тайные переговоры с представителями террористической организации «ЛНР», планируя получить руководящую должность в фейковом «министерстве государственной безопасности», - отметили в спецслужбе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве на взятке задержали главу специализированной медико-социальной комиссии.