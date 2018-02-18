Российский байкер из «Ночных волков» пытался попасть в Украину – ему запретили въезд на три года и отправили обратно в РФ

В аэропорту «Борисполь» остановили и не пропустили в Украину активного участника российской ассоциации байкеров и байкерского клуба РФ «Ночные волки» по прозвищу «Водяной».

Об этом сообщили в отделе коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украина.

«Пограничники продолжают отслеживать лиц, которые могут попытаться въехать в Украину для дестабилизации обстановки на территории нашей страны. Один из возможных таких правонарушителей пограничники не пропустили в Украину 17 февраля. Человек, гражданин России, прибывший рейсом в аэропорт «Борисполь»», - говорится в сообщении.

Сейчас иностранцу запрещен въезд в Украину сроком на три года, его отправили обратно в РФ.

Как известно, во время аннексии Крыма «Ночные волки» появились на полуострове с российскими флагами. Байкеры патрулировали дороги и охраняли занятые «зелеными человечками» здания. В пропагандистском фильме «Крым. Путь на родину», показанном в первую годовщину аннексии Крыма, сообщалось также, что «Ночные волки» похитили и удерживали одного из украинских военных командиров. Кроме того, эти байкеры «отметились» уничтожением украинской символики в Севастополе.