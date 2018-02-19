На Донбассе боевики 10 раз обстреливали украинских военнослужащих – ранен один боец сил АТО

За минувшие сутки 18 февраля на Донбассе зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ. В результате огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранение – в удовлетворительном состоянии его доставили в военный мобильный госпиталь.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении боевики активизировались вблизи Крымского, Троицкого, Новолуганского и Зайцевого, где вели огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов захватчики обстреливали военнослужащих в районе Луганского. Из стрелкового оружия, включая пулеметы, боевики нарушали перемирие неподалеку Новоалександровки и Станицы Луганской.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили 120-мм минометы вокруг Широкино на Приазовье.

Напомним, что 17 февраля в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировали 12 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один боец ​​получил ранения.