Украинские пограничники задержали боевика «Оплота»

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В Донецкой области пограничники задержали 27-летнего боевика «Оплота».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Подозреваемый проживал в Волновахском районе Донецкой области. Установлено, что в течение 2017 года он проходил службу в подразделении незаконных бандформирований «Оплот» в должности стрелка. В частности, он находился на одном из блокпостов на окраине Докучаевска и осуществлял преступную деятельность против Украины. Сейчас задержанный передан представителям Национальной полиции», - сообщили в погранслужбе.

Напомним, ранее террористы утверждали, что СБУ в Николаеве пыталась завербовать жительницу оккупированного Стаханова.

Вадим Богданов

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