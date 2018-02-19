Украинские пограничники задержали боевика «Оплота»

В Донецкой области пограничники задержали 27-летнего боевика «Оплота».

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Подозреваемый проживал в Волновахском районе Донецкой области. Установлено, что в течение 2017 года он проходил службу в подразделении незаконных бандформирований «Оплот» в должности стрелка. В частности, он находился на одном из блокпостов на окраине Докучаевска и осуществлял преступную деятельность против Украины. Сейчас задержанный передан представителям Национальной полиции», - сообщили в погранслужбе.