«Ничего личного. У нас приказ», - главный старшина ВМС рассказал, как российский спецназ захватывал корабль «Ольшанский»

Главный старшина ВМС Украины Павел Ручка рассказал о том, как весной 2014 года большой десантный корабль «Константин Ольшанский» захватил российский спецназ.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Ольшанский» был заблокирован россиянами в озере Донузлав и пытался выбраться в открытое море. Для создания препятствия ВМФ России затопили несколько своих списанных кораблей.

- Мы были на озере и двигались к выходу, когда командир получил приказ вернуться к причальной стенке. На следующий день фарватер уже заблокировали россияне… Тем (из команды), кто считал, что надо переходить на сторону флота «братского народа» или не хотел оставаться на борту, командир дал возможность сойти на берег. Те, кто остались, в условиях блокады несли службу в режиме «боевой тревоги»: обеспечивали живучесть и безопасность корабля, осуществляли противодиверсионные мероприятия, гранатометание в том числе. Корабли такого типа рассчитаны на 30 суток автономии, следовательно, провизии и воды на борту хватало. К тому же помогали волонтеры.