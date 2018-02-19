Украина подала меморандум в арбитраж из-за нарушений морского права со стороны РФ

В понедельник, 19 февраля, Украина подала свой меморандум в арбитражном производстве против Российской Федерации, согласно Конвенции ООН по морскому праву, который доказывает, что Российская Федерация нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Начиная с 2014 года Российская Федерация незаконно лишила Украину возможности осуществлять свои права морского государства, для собственных потребностей эксплуатирует суверенные ресурсы Украины, узурпировала права Украины регулировать собственные морские территории. Вызывающе нарушая международное право, Российская Федерация похищает энергетические и рыбные ресурсы, которые принадлежат Украине и ее народу, при этом среди прочего наносит физический вред украинским рыбакам, блокирует мероприятие судов в украинских портах в связи с незаконным строительством Керченского моста», - говорится в сообщении.

Украина просит арбитражный суд прекратить нарушение Российской Федерацией Конвенции ООН по морскому праву и подтвердить права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе, в том числе и обязать Российскую Федерацию уважать суверенные права Украины в своих водах, остановить кражу украинских ресурсов, а также выплатить компенсацию за причиненный ущерб.

Напомним, что РФ официально отказалась выполнять решение Совета Европы по Крыму.