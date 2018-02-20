Священник с оккупированного Донбасса попросил о помощи украинскую полицию – боевики забрали у него машину

В полицию Волновахи обратился церковнослужитель, который рассказал, что в оккупированном Донецке среди белого дня трое боевиков из так называемых «правоохранительных органов» отобрали у него «Mercedes».

Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

Пострадавший обращался к работникам «прокуратуры «ДНР», но те открыто сообщили о своем бездействии. Сейчас украинские полицейские начали досудебное расследование и объявили машину в розыск.

«По словам 33-летнего жителя Донецка, 15 января 2018 года, находясь в Ворошиловском районе возле ЦУМа, он увидел, как неизвестные мужчины в камуфляжной форме подъехали на автомобиле с зарубежными номерами и начали рассматривать его автомобиль. Подозревая неладное, священник сразу начал спрашивать, в чем дело, и сказал мужчинам, что это его автомобиль. Неизвестные, не обращая внимания на мужчину, сели за руль его авто и поехали. Священник, находясь в шоковом состоянии, отправился в «прокуратуру «ДНР» с надеждой на помощь. Но там ему открыто сообщили, что такие случаи не единичны, раскрытием преступления никто заниматься не будет, а писать заявление не имеет смысла», - сообщили в полиции.

- Я решил обратиться за помощью в полицию Волновахи, ведь власть на оккупированной территории отсутствует, всюду царит беспорядок и беззаконие, а всем руководят неизвестные, одетые в форму, - рассказывает пострадавший.

Мужчина служит пономарем в кафедральном соборе Киевского патриархата. Автомобиль он приобрел на неподконтрольной территории, но зарегистрировал его в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Ингульского района разыскивает «Mercedes», угнанный со двора многоэтажного дома.