Сутки в зоне АТО: боевики провели 12 обстрелов, в результате один военный погиб и четверо пострадали

За прошедшие сутки 20 февраля позиции Вооруженных Сил Украины 12 раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра, в результате вражеского огня погиб один военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении, из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов, противник вел огонь по нашим опорным пунктах у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часов из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения включая гранатометы захватчики обстреливали защитников Луганского. Также, минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

На Донецком направлении агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песков.

В общем, за минувшие сутки, враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое украинских военных.

Напомним, ранее сообщалось, что 18 февраля на Донбассе зафиксировано 10 прицельных обстрелов опорных пунктов ВСУ. В результате огня боевиков один украинский военнослужащий получил ранение – в удовлетворительном состоянии его доставили в военный мобильный госпиталь.