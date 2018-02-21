В зоне АТО боевики 15 раз обстреливали позиции ВСУ: один военнослужащий погиб, семеро ранены

За прошедшие сутки 20 февраля позиции Вооруженных Сил Украины 15 раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно, и из оружия запрещенного минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг активизировался возле Троицкого, где несколько часов вел огонь из артиллерийских установок калибра 122 и 100 миллиметров, минометов, вооружения БМП, зенитной установки и гранатометов.

Около Крымского и Светлодарска незаконные вооруженные формирования применили минометы 82-го калибра и стрелковое оружие, а защитников Катериновки обстреливали из противотанкового ракетного комплекса и гранатометов. На Донецком направлении эпицентром обстрелов стал приморский участок обороны ВСУ, тут враг применил 120-миллиметровые минометы возле населенных пунктов Лебединское и Ломакино.

Также из минометов, но калибра 82 мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали наши опорные пункты возле Песков, а в пригороде Авдеевки вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В общем, за минувшие сутки, враг провел 15 прицельных обстрелов. В результате действий агрессора, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, пятеро воинов получили ранения, еще два наших защитники получили боевое травмирования.

Напомним, ранее сообщалось, что 20 февраля позиции Вооруженных Сил Украины 12 раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра, в результате вражеского огня погиб один военный.