Украина отказала России в обмене осужденного к 10 годам российского военнослужащего, - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что Украина отказала России в обмене осужденного российского военнослужащего Виктора Агеева.

Об этом он сказал в интервью телеканалу «112 Украина».

- На все просьбы России его обменять... Его не обменяли, - сказал Матиос.

Также, по его словам, военная прокуратура не указала в обвинительном акте о причастности Агеева к Вооруженным силам России, поскольку Минобороны России на запрос Генпрокуратуры Украины сообщило об увольнении его с воинской службы.

Напомним, 26 января российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы, его обвинили в боевых действиях на стороне так называемой «ЛНР», а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как известно, одним из боевиков «ЛНР», которые были взяты в плен 24 июня возле Желобка, оказался российский военнослужащий Виктор Агеев, призванный в Алтайском крае и служивший по контракту.

В Южном военном округе, где проходил службу по контракту Агеев, отказались от пленного военного и заявили, что в армии РФ на подписание контракта требуется больше месяца, а не несколько дней. В свою очередь мать российского военнослужащего записала видеообращение к президенту Украины Петру Порошенко, в котором попросила помиловать её сына.