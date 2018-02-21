На Донбассе во время обстрела боевиков погибла 23-летняя девушка-медик, которая помогала гражданским

На Донбассе погибла старшая медицинская сестра медроты 10-й горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая. Девушка погибла в результате коварного обстрела оккупантов во время оказания медицинской помощи гражданским.

Об этом сообщается на странице 10-й бригады в Facebook.

«Сегодня во время предоставления гражданскому населению медицинской помощи были обстреляны наши медики. Погибла наша сестра — медик, военнослужащий и человек с большим сердцем — Сабина Галицька. Еще один военнослужащий ранен», — сказано в сообщении.

Военнослужащие уточнил, что инцидент произошел в вблизи населенного пункта Крымское в Луганской области. В броневик, в котором находилась 23-летняя девушка и ее товарищи, попала противотанковая управляемая ракета, выпущенная террористами.

Издание «Украина молода» уточняет, что девушка родилась в селе Бастова Рудня Емильчинского района Житомирской области. Училась в Новоград-Волынском медицинском колледже. Затем работала в Барашивський детской больницы. Проходил службу в Учебном центре «Десна», а затем подписала контракт и служила в медицинской роте.

Напомним, в Николаеве стоя на коленях провели в последний путь 22-летнего десантника, погибшего в зоне АТО.