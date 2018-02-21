Судья Черниенко сорвал процесс над террористом из-за того, что конвой отказался выпускать обвиняемого из «клетки»

Судья Центрального районного суда Николаева Сергей Черниенко 21 февраля постановил назначить еще одно подготовительное заседание в деле террориста «капитана Какао». Такое решение он принял после того, как конвой отказался выпустить обвиняемого из «клетки».

Об этом сообщают «Новости-N».

Напомним, что предыдущее подготовительное заседание также завершилось ничем. Судья Черниенко два часа решал, можно ли выпустить обвиняемого из клетки, и согласился с этим требованием адвоката.

Спустя две недели Черниенко дал указание выпустить Долженкова, однако старший лейтенант конвоя отказал, ссылаясь на 27-й пункт 613-го приказа и распоряжение командира.

- Мы не можем этого сделать, - категорично заявил старший лейтенант.

Судья зачитал названные пункты, в которых прямого указания не выпускать подсудимого из «клетки» не оказалось. Тем не менее, лейтенант стоял на своём и далее попросил разрешения связаться с командиром. Старший лейтенант после перерыва, созвонившись со своим руководством, сообщил, что выпустить из «клетки» обвиняемого не может по той причине, что линия охраны конвоя совпадает именно с этим боксом. Выпустив обвиняемого в зал заседаний, они не смогут должным образом обеспечивать безопасность в суде.

Судья Черниенко отметил, что необходимо направить руководству подразделения, которое производит конвоирование подсудимых, требование провести служебную проверку по данному факту, ведь решение об освобождении из «клетки» было принято на прошлом судебном заседании. Защита подсудимого настаивала на том, что продолжать подготовительное заседание далее невозможно, пока не решится вопрос о выходе Долженкова из «клетки». Прокуратура, в свою очередь, предлагала продолжить заседание без освобождения подозреваемого из бокса. Судья принял решение назначить еще одно заседание суда.

В пресс-службе Центрального райсуда отметили, что «пребывание обвиняемого в стеклянной кабине противоречит вышеупомянутому постановлению, которое является обязательным для исполнения». Т.е. в суде говорят, что если Черниенко принял решение выпустить Долженкова из «клетки», то обвиняемого обязательно должны были выпустить из нее согласно постановлению суда.

Как известно, ранее Долженков обвинялся в причастности к трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Но 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, приведших к трагедии 2 мая. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов.

Как известно, после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов дела 2 мая Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). В тот же день им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В итоге Мефедову и Долженкову полиция сообщила о подозрении в совершении действий, направленных на захват государственной власти, и подготовке к организации массовых беспорядков в Николаеве и Одессе. Позже Евгения Мефедова отпустили для обмена на украинцев, которые находятся в плену у боевиков. Долженков же остался в СИЗО.

Сергей Долженков является экс-офицером украинской милиции, а его отец - генерал Александр Долженков был ректором Одесского государственного университета внутренних дел. В мае 2015 года суд восстановил его в должности после увольнения, связанного с бойней, которую устроил его сын.