«Донбасс, вставай! Россия тебя предала!»: в Луганске боевики задержали пенсионерку за расклейку проукраинских листовок

В оккупированном Луганске боевики задержали почти 70-летнюю местную жительницу, ее обвиняют в хранении дома целого склада боеприпасов и сотрудничестве с так называемыми украинскими диверсантами.

Об этом сообщает Радио Свобода.

О задержании пожилой женщины в оккупированном Луганске сначала сообщили в соцсетях. Издание пообщалось с соседом "диверсантки" и ссылается на записи в учетных книгах «полиции ЛНР».

Согласно этим записям, «отряд особого назначения управления госслужбы охраны МВД ЛНР» Титан 2 февраля задержал Анастасию Владимировну Мухину в своей квартире.

Также в этом документе говорится о том, что:

- В 20 минутах ходьбы от дома, на доме №2 в кв. Левченко она расклеивали листовки с украинской символикой и текстом «Тебя ждут дома». «Донбасс, вставай! Россия тебя предала!» и «Выбирайте будущее, выбирайте Украину».

В то же время во второй записи так называемой полиции указано, что во время обысков у женщины дома нашли и изъяли: 2 электродетонатора с проводами, 1 минный взрыватель и запал к нему, 1 кг пластида, 5 тротиловых шашек весом 200 г каждая.

В террористической организации женщине инкриминируют несколько статей по обвинению в хранении боеприпасов и диверсионной деятельности.

В то же время издание объясняет, что в начале февраля террористы «ЛНР» обнародовали «закон» о противодействии экстремизму. А «гражданами ЛНР», на которых распространяется «закон» прежде всего, названы все, кто проживал на территории оккупированной Луганщины на 12 мая 2014 года.

Такой шаг в отношении летней женщины может быть показательной расправой.

- Может, кто-то написал донос, посягая на квартиру одинокой женщины? А в «МВД» или там в «МГБ» и вцепились, чтобы выслужиться, - предположил сосед женщины, который подтвердил ее исчезновения.

Напомним, в террористической «ЛНР» спортсмен на награждении достал флаг Украины и порвал грамоту «республики».